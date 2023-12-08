НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у ворожій зброї

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у ворожій зброї. Ця база буде на порталі «Війна і санкції».
Як повідомляє пресслужба Агентства, у списку вже є понад 2000 компонентів, які використовують рф та Іран у різного роду ракетах, БпЛА, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.
За словами глави НАЗК Олександра Новікова, розкриття шляху компонентів від виробника до рук окупантів під силу "тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру". "Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку", - додав Новіков.
У базі є інформація про вид озброєння, виробника й технічні характеристики.
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