Туреччина та Угорщина розширюють співпрацю у сфері торгівлі природним газом

Державні енергетичні компанії Туреччини та Угорщини BOTAŞ і MVM розширюють співпрацю в енергетиці, зокрема у сфері торгівлі природним газом.

Про це повідомили в турецькій державній енергетичній компанії Botaş, передає кореспондент Укрінформу.

“Меморандум про взаєморозуміння передбачає можливі партнерства між двома країнами у сфері торгівлі природним газом, співпрацю у сфері підземних сховищ природного газу та терміналів СПГ, а також використання водню в газопроводах”, - повідомили в Botaş.

Меморандум про взаєморозуміння був підписаний генеральним директором BOTAŞ Абдулвахітом Фіданом та генеральним директором компанії MVM Матраєм Карой Тамашом у рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом Ердоганом в Туреччину.

У ході візиту в Будапешт міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар зустрівся з міністром закордонних справ і торгівлі Угорщини Петером Сіярто та міністром енергетики Угорщини Чабою Лантошем.