Чернишов: Ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до групи "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" оголосила про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів. Про це з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", передає УНН.

В управління групи у вівторок перейшло ще чотири газорозподільні підприємства: "Тисменницягаз", "Коростишівгаз", "Луганськгаз" і "Мелітопольгаз".

Зазначається, що два останні підприємства розташовані на тимчасово окупованих територіях, тому операційний менеджмент здійснюватиметься вже після деокупації.

Таким чином у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави до кінця поточного року.

«Ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до групи "Нафтогаз". Для нас це велика відповідальність, так як кількість наших клієнтів значно збільшилася. Проте цей крок необхідний, тому що від нього залежить стабільність критичної інфраструктури, повноцінна робота бізнесу та комфорт українців. Коли країна знаходиться під ризиком постійних обстрілів і можливих блекаутів, доставка газу має бути безперебійною», - зазначив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

У "Нафтогазі" нагадали, що для клієнтів інтегрованих газорозподільних підприємств особові рахунки та тарифи на послуги розподілу залишаються незмінними.