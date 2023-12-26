Жовква: G7 має ухвалити спільне скоординоване рішення щодо конфіскації заморожених активів росії

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Київ очікує скоординованого рішення країн "Групи семи" щодо конфіскації заморожених активів росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Тут "Велика сімка" має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія", – зазначив Жовква.
За його словами, українські посадовці говорили у Сполучених Штатах про те, щоб заморожені російські активи почали працювати вже зараз.
Він зауважив, що мова може йти про проєкти швидкого відновлення, соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, а також бомбосховища, школи тощо.
"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні Євросоюзу це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС", – сказав Жовква.
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