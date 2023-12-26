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Жовква: G7 має ухвалити спільне скоординоване рішення щодо конфіскації заморожених активів росії

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Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Київ очікує скоординованого рішення країн "Групи семи" щодо конфіскації заморожених активів росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Тут "Велика сімка" має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія", – зазначив Жовква.

За його словами, українські посадовці говорили у Сполучених Штатах про те, щоб заморожені російські активи почали працювати вже зараз.

Він зауважив, що мова може йти про проєкти швидкого відновлення, соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, а також бомбосховища, школи тощо.

"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні Євросоюзу це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС", – сказав Жовква.

Жовква
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