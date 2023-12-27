Мінагрополітики: ФАО оголосила про початок другого циклу грантової програми для українських фермерів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про початок другого циклу грантової програми українських фермерів, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

У програмі можуть взяти участь малі виробники з чотирьох західних областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької, зокрема ті, хто виробляє географічні бренди, такі як Закарпатський мед, Гуцульська овеча бриндзя та Гуцульська коров’яча бриндза.

Заявки приймають через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2024 року.

Виробники повинні будуть внести певну частку від загальних витрат, і сума, яку має покрити грантоотримувачем, відрізнятиметься залежно від вибраного ланцюжка доданої вартості. Гранти виплачуватимуться в українській гривні за обмінним курсом ООН у сумах:

→ до 370 000 грн ($10 000) для малих сільгоспвиробників;

→ до 925 000 грн ($25 000) для сільськогосподарських мікро- та малих підприємств, сільськогосподарських кооперативів та асоціацій виробників продукції з географічними зазначеннями.

Рівень погодження заявок під час першого циклу програми у 2023 році становив близько 65%: було відібрано 138 заявок із 212 заявок, що надійшли до Державного аграрного реєстру.

Загальна сума грантової підтримки становила $1,73 млн. Найпопулярніші інвестиції — придбання тракторів, сонячних панелей, спеціалізованого виробничого та переробного обладнання для відповідного ланцюга доданої вартості.