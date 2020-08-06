В мире второй месяц подряд растут цены на продовольствие

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут второй месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и молочной продукции. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в июле 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне.
Согласно опубликованному на сайте организации докладу, индекс цен на растительные масла ФАО возрос на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимального за последние пять месяцев значения. «Рост международных котировок на основные виды растительных масел обусловлен ожидаемым снижением объемов производства, как в случае пальмового масла, а также активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов», — указывается в документе.
Показатель индекса цен на молочные продукты ФАО увеличился на 3,5%. Отмечается, что рост цен затронул все продукты «от сливочного масла и сыра до сухого молока».
Значение индекса цен на зерновые ФАО осталось практически неизменным по сравнению с июнем. В июле понизился индекс цен на мясо — его значение оказалось на 1,8% ниже, чем в июне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016