Федоров: росіяни продовжують вишукувати квартири на ТОТ, щоб заселити туди окупантів та колаборантів

російські окупанти продовжують грабувати українців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Федоров повідомив, що спочатку окупанти влаштували "віджим" власності. За його словами, різні банди окупантів хапали все, що бачили, та просто грабували підприємства.
"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - пояснив мер.
Крім цього, за даними Федорова, окупанти досі продовжують вишукувати квартири, щоб заселити туди окупантів та колаборантів.
"Влаштовують рейди, вивчають хто живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством", - заявив він.
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