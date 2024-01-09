Кабмін скасував мораторій на припинення надання комунальних послуг у разі їх неоплати

Кабінет Міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, а також на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) на заборгованість за житлово-комунальні послуги.
Про це йдеться в постанові уряду від 29 грудня 2023 № 1405, передають Українськi Новини.
Кабмін установив, що цей мораторій буде діяти лише на територіях, на яких ведуться бойові дії або на тимчасово окупованих росією, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
5 березня 2022 року уряд ввів до припинення чи скасування воєнного стану в Україні заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати, а також мораторій на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги.
Як раніше повідомляв Капітал, АТ "Вінницяобленерго" заявило у Facebook, що Кабінет міністрів дозволив вимикати електроенергію побутовим споживачам, які систематично за нього не платять та накопичили борги.
"У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
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