Кабмін скасував мораторій на припинення надання комунальних послуг у разі їх неоплати

Кабінет Міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, а також на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) на заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в постанові уряду від 29 грудня 2023 № 1405, передають Українськi Новини.

Кабмін установив, що цей мораторій буде діяти лише на територіях, на яких ведуться бойові дії або на тимчасово окупованих росією, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

5 березня 2022 року уряд ввів до припинення чи скасування воєнного стану в Україні заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати, а також мораторій на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги.

Як раніше повідомляв Капітал, АТ "Вінницяобленерго" заявило у Facebook, що Кабінет міністрів дозволив вимикати електроенергію побутовим споживачам, які систематично за нього не платять та накопичили борги.

"У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.