Українців попередили про можливе відключення електроенергії через борги

Кабінет міністрів дозволив вимикати електроенергію побутовим споживачам, які систематично за нього не платять та накопичили борги.

Скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, повідомляє АТ "Вінницяобленерго" у Facebook.

Це стосується споживачів, які мешкають на територіях, підконтрольних Україні та де не ведуться бойові дії.

"У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Споживачів закликали у найкоротші терміни проаналізувати свої платежі за електроенергію та сплатити борги.