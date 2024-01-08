Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Українців попередили про можливе відключення електроенергії через борги

120

Кабінет міністрів дозволив вимикати електроенергію побутовим споживачам, які систематично за нього не платять та накопичили борги.

Скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, повідомляє АТ "Вінницяобленерго" у Facebook.

Це стосується споживачів, які мешкають на територіях, підконтрольних Україні та де не ведуться бойові дії.

"У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Споживачів закликали у найкоротші терміни проаналізувати свої платежі за електроенергію та сплатити борги.

Кабмін, електроенергія, борги
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 8 января 2024
Воскресенье, 7 января 2024
Суббота, 6 января 2024
Пятница, 5 января 2024
Четверг, 4 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023