Reuters: США намагається позбутися від уранової залежності росії

США шукають пропозиції від підрядників, щоб допомогти налагодити внутрішні поставки уранового палива, яке наразі доступне тільки з росії. Америка намагається позбутися залежності від росії, – пише Reuters.
У Міненергетики США заявили, що шукають контракти строком максимум на 10 років із компаніями, що надають послуги зі збагачення, на виробництво так званого високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU), збагаченого до 20%.
Департамент має близько 500 мільйонів доларів на фінансування виробництва уранового палива HALEU згідно із Законом про зниження інфляції 2022 року, і наприкінці минулого року вже шукав пропозиції щодо додаткових послуг з виробництва HALEU. У найближчі роки програма може бути розширена залежно від асигнувань Конгресу.
HALEU знадобиться для запланованого виробництва реакторів, які розробляють такі компанії, як X-energy і TerraPower, але виробництво було відкладено, оскільки реактори ще не побудовані.
Заступник помічника міністра з ядерного паливного циклу Джон Кармак заявив, що уряду необхідно інвестувати достатньо грошей, щоб забезпечити початковий попит на виробників, щоб вони нарощували потужності, подавали заявки на ліцензії та розпочали проектування і будівництво заводів з виробництва уранового палива.
В адміністрація президента Джо Байдена вважають, що нові реактори та збереження поточного парку атомних станцій є критично важливими для програми боротьби зі зміною клімату.
Алі Заїді, національний радник Байдена з клімату, сказав, що збільшення внутрішнього постачання урану підвищить енергетичну безпеку, створить високооплачувані робочі місця в профспілках і підвищить економічну конкурентоспроможність.
Єдиною компанією, яка наразі займається комерційними поставками необхідного виду уранового палива, є "техснабекспорт". Вона входить до російської державної енергетичної компанії "росатом".
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