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Камишін: Оборонна промисловість України стала одним з основних драйверів української економіки

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Оборонна промисловість України стала одним з основних драйверів української економіки у 2023 році - вона забезпечила 1,5 відсоткового пункту з 5% зростання ВВП.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін.

"Я радий тому, що українська оборонка стає важливим чинником у прирості економіки. Наприклад, минулого року з 5% приросту економіки 1,5 в.п. – це те, що дала наша оборонка", – сказав Камишін.

На сьогодні, за його словами, ОПК України налічує 500 компаній, з яких 400 – це приватний сектор. Більшість підприємств державного сектору входять до складу компанії "Українська оборонна промисловість".

На питання, яке озброєння дається найскладніше, Камишін відповів, що це - боєприпаси.

"Найважче йде виробництво артилерійських боєприпасів, тому що дефіцитна позиція глобально у світі. Компоненти для її виробництва, а саме вибухова речовина та порох, є глобальним дефіцитними позиціями у світі", – сказав він.

Міністр зазначив, мова йде про дефіцит не лише в Україні, а також про Євросоюз та США.

Камишін
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