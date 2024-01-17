Мінекономіки: В Україні підприємства ОПК можуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості

Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості. Про це повідомляє Міністерство економіки, передають Українськi Новини.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Відповідні зміни внесено до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва", – сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.