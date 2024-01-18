Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Кулеба: США можуть схвалити допомогу для України у кінці січня

120

Конгрес США схвалить фінансову допомогу для України у кінці січня.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі у Давосі.

"Тут питання не йде, давати чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів (кордон США і Мексику – ред.). Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення", – заявив він.

За словами Кулеби, саме кінець січня і є крайнім терміном для схвалення рішення.

"Кінець січня (крайній термін для рішення у США – ред.). Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що (в затягуванні – ред.) винна ситуація на кордоні", – додав міністр.

Кулеба, Конгрес США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 18 января 2024
Среда, 17 января 2024
Вторник, 16 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023