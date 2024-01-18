Кулеба: США можуть схвалити допомогу для України у кінці січня

Конгрес США схвалить фінансову допомогу для України у кінці січня.
Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі у Давосі.
"Тут питання не йде, давати чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів (кордон США і Мексику – ред.). Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення", – заявив він.
За словами Кулеби, саме кінець січня і є крайнім терміном для схвалення рішення.
"Кінець січня (крайній термін для рішення у США – ред.). Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що (в затягуванні – ред.) винна ситуація на кордоні", – додав міністр.
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