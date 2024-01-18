Камишін: Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО

Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО і у два рази збільшила випуск боєприпасів. Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на на форму у Давосі.
"Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО... Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", – заявив Камишін.
За його словами, потреба в компонентах, яких бракує, закриватиметься шляхом створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами.
"Не вистачає компонентів, не вистачає вибухових речовин. Тому ми маємо приділяти увагу спільному виробництву з європейськими та американськими компаніями. Упевнений: спільні зусилля дадуть відповідні результати", – сказав міністр.
Крім того, за словами Камишіна, в Україні великими темпами розвивається виробництво дронів, а витрати суттєво скоротилися: зокрема, на виробництво FPV-дронів вони впали з $1 тис. до $500. А найдешевші дрони, які виробляються в Україні, коштують $300.
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