Камишін: Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО

Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО і у два рази збільшила випуск боєприпасів. Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на на форму у Давосі.

"Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО... Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", – заявив Камишін.

За його словами, потреба в компонентах, яких бракує, закриватиметься шляхом створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами.

"Не вистачає компонентів, не вистачає вибухових речовин. Тому ми маємо приділяти увагу спільному виробництву з європейськими та американськими компаніями. Упевнений: спільні зусилля дадуть відповідні результати", – сказав міністр.

Крім того, за словами Камишіна, в Україні великими темпами розвивається виробництво дронів, а витрати суттєво скоротилися: зокрема, на виробництво FPV-дронів вони впали з $1 тис. до $500. А найдешевші дрони, які виробляються в Україні, коштують $300.