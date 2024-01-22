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ЦНС: окупанти намагаються збільшити банк крові на ТОТ за рахунок бюджетників

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Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, що досі працюють на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, на окупованих територіях Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для “добровільної” здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на запорізькому напрямку.

"Зауважимо, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів", - наголосили в ЦНС.

ЦНС, ТОТ
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