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російські пропагандисти погрожують західним компаніям втратами через конфіскацію активів рф, - ЗМІ

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російські пропагандистські ЗМІ підрахували, що західні компанії можуть втратити 288 мільярдів доларів як відповідь на конфіскацію російських активів.

Про це пишуть російські пропагандисти з «риа-новости».

У матеріалі наводять дані, які нібито показують, що прямі інвестиції Європейського Союзу, країн G7, Австралії та Швейцарії в російську економіку на кінець 2022 року склали 288 млрд доларів. Зокрема країни ЄС володіють 223,3 млрд дол активів, найбільше з яких належать Кіпру, Нідерландам, Німеччині та Франції. Тоді як серед країн «Великої сімки» одним із найбільших інвесторів названо Велику Британію.

Варто додати, у виданні Reuters зазначили, що не можуть перевірити інформацію російських журналістів. Натомість повідомляють, що лідери «Великої сімки» погодяться виступити з більш рішучою заявою про наміри заблокувати російські активи, під час зустрічі наприкінці лютого.

Нагадаємо, США разом з європейськими партнерами ведуть переговори щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Таким чином вони намагаються компенсувати неможливість виділення додаткових коштів у Конгресі.

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