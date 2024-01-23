Генпрокурор: У 2023 році сімом посадовцям МО України було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень

У 2023 році сімом посадовцям Міністерства оборони України було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень. Одна справа вже передана до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час брифінгу, передає УНН.

«Головною із внутрішніх загроз для нас залишається корупція. Особливо небезпечною є корупція у сфері оборони. Протягом минулого року за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень повідомлено семи посадовцям Міноборони. Серед них одіозні посадовці, які, за даними слідства, закуповували неякісні бронежилети», - сказав Костін.

Він розповів, що одна така справа вже передана до ВАКС.

«За процесуального керівництва прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідуються ще два провадження за фактами закупівлі неякісних бронежилетів та засобів індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд гривень, поставки неякісної зимової форми на суму 945 млн гривень, а також розтрати бюджетних коштів на суму понад 250 млн гривень», - додав Костін.

Крім того, торік було розпочато понад 220 кримінальних проваджень за фактами правопорушень у сфері військового обліку, що за словами генпрокурора, у понад 4 рази більше, ніж у 2022 році.

«За минулий рік та у січні цього року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 189 військовослужбовцям та працівникам ТЦК та СП. Це втричі більше, ніж у 2022 році», - резюмував Костін.