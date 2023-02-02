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Костін: Корупція під час війни - це мародерство

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Костін: Корупція під час війни - це мародерство

Генеральний прокурор Андрій Костін інформує про повідомлення про підозру у середу чотирьом посадовим особам українських міністерств та обіцяє процесуальні рішення за результатами проведених обшуків.

"Корупція під час війни - це мародерство! Нагадуватимемо про це щоразу! Жодні посади не дозволять уникнути відповідальності", - написав генпрокурор у середу на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив: "Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом посадовцям - ексзаступнику міністра оборони України та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта".

Костін зазначив, що за результатами проведених 1 лютого обшуків буде ухвалено процесуальні рішення. "Чекаємо і на кадрові висновки", - додав він.

Генпрокурор уточнив, що ексзаступнику міністра оборони повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

"За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості", - наголосив Костін.

За словами генпрокурора, колишньому в. о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України - він організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

"Чинному працівнику Міноборони повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні - перебуваючи на посаді заступника директора підприємства ОПК, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіаційної техніки", - наголосив Костін.

Також генпрокурор поінформував, що ексміністру енергетики повідомлено про підозру у службовій недбалості. Він укладав збиткові для держави угоди на користь відомого олігарха.

"Загалом його "робота" коштувала державі 1,5 млрд грн", - додав генпрокурор.

Окрім того, як розповів Костін, в. о. першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, скоєному за попередньою змовою з головним бухгалтером. Їхні протиправні дії завдали державі мільйонних збитків.

"Чиновника Одеської ОВА викрито на хабарі $40 тис. за махінації із землею", - додав генпрокурор.

Він підсумував: "Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього. Влада передбачає відповідальність. Якщо ви не згодні жити за законом - це буде кримінальна відповідальність".

генпрокурор, Костін
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