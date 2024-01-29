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Після масштабної кібератаки Нафтогаз відновив роботу своїх сервісів

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Сервіси ГК "Нафтогаз України" відновили свою роботу після масштабної кібератаки 25 січня. Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, пише УНН.

«Наші сервіси відновили роботу. Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.

Нагадаємо, 25 січня НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.

Також кібератаки зазнали "Укрпошта", та "Укртрансбезпека" повідомили про серйозні технічні збої в своїх ІТ-системах, що впливають на доступ, зокрема, до системи "Шлях".

Нафтогаз, кібератака
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