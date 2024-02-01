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У НАЗК розповіли, коли держслужбовцям «дозволено» використовувати нецензурну лексику

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Національне агентство з питань запобігання корупції закликає державних службовців утриматися від нецензурної лексики у публічних висловлюваннях.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає УНН.

У відомстві пояснили, що з початком повномасштабного вторгнення лайка стала все частіше з’являтися у лексиконі українців.

Зокрема, звичним стало використання нецензурних слів для характеристики сусідньої країни, її президента та навіть літака МіГ-31. Явище стало настільки поширене, що навіть українські діти чудово знають напрямки руху для російських воєнних кораблів.

Разом з тим, Національне агентство періодично отримує скарги від громадськості щодо порушення публічними службовцями норм професійної етики шляхом використання нецензурної лексики на своїх сторінках в соцмережах, у виступах тощо.

«Тож рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, таких як серія повітряних тривог, спроби країни-агресора нав’язати неправдиві наративи та при раптовому вимкненні електропостачання під час заповнення щорічної декларації :-)», - резюмували в НАЗК.

Офіс доброчесності НАЗК спільно з Національним агентством України з питань державної служби нагадують посадовцям, що загальні вимоги до їхньої поведінки та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються Законом України "Про запобігання корупції", який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.

«У ст. 38 Закону наголошується: «Посадові особи зобов’язані додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими», - зауважили в НАЗК.

Окрім того, схожі вимоги містяться також у "Загальних правилах етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування".

Посадові особи повинні дотримуватись високої культури спілкування, проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Крім цього, публічні службовці не повинні допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації, принизливих коментарів, які дискримінують людей за різними ознаками, ображають їхні честь і гідність.

«Відтак посадовці - від міністрів до мерів - мають утримуватися (у тому числі в позаробочий час) від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і в соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування», - підсумували в НАЗК.

НАЗК
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