Експерт: США можуть ухвалити пакет допомоги Україні у лютому

Конгрес США має вагомі підстави не зволікати з ухваленням бюджету, тож пакет додаткового фінансування потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення південного кордону, голосуватиме не пізніше лютого.

Таку думку висловив експерт ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв у програмі «Лідія Таран запитує» на Ukrinform TV.

«Наприкінці лютого має бути паралельно ухвалений федеральний бюджет. Без пакета по кордону, без пакета для союзників він не буде мати суті. Водночас четвертий раз переносити ухвалення бюджету – це загроза стагфляції. Тому що всі світові ринки, які підв'язані під американські, побачать нестабільність американської політичної системи. Вони побачать, що Штати не можуть гарантувати ані виплату боргів, ані фінансові, ані інвестиційні можливості, ані державні витрати. І насамперед це вдарить по великих корпораціях, які є основними спонсорами Республіканської партії», - вважає Краєв.

На його думку, глухого кута тут нема, і невдовзі настане момент, коли Майку Джонсону як спікеру Палати представників доведеться домовлятись, щоб не втратити свою посаду, як його попередник Маккарті.

Коментуючи майбутніх результатів президентських виборів у США, Краєв висловив думку, що два з трьох можливих варіантів точно мають позитивний характер для України.

«У контексті нашої війни для нас два хороші результати. Це або Байден, бо ми знаємо як з демократами працювати, вони передбачувані, або це також Гейлі. Якщо Трампа знімають, то Гейлі точно перемагає як кандидат від республіканців. І вона для нас варіант точно позитивний. Їй треба продемонструвати свою силу і успіх, і найкраще це показати - даючи ракети Україні», - підкреслив експерт.

У програмі «Лідія Таран запитує» також ішлося про позицію кандидата від республіканців Нікі Гейлі щодо України, про роботу українських політиків та військових щодо просування національних інтересів та про останні події на південному кордоні США.