Аналітики: Українці скуповують квартири переважно на вторинному ринку

Станом на кінець січня 2024 року українці купують квартири переважно на вторинному ринку. Найвища середня вартість квадратного метру в Україні залишається у Києві - як на первинному, так і на вторинному ринку житла.

Про це свідчать дані аналітичного центру DIM.RIA, що дослідили пропозиції та вартість житла на первинному та вторинному ринках.

Найдорожче квадратний метр коштує у київських новобудовах - у середньому це - 51 377 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

У рейтинг найдорожчих міст на первинному ринку також потрапила Закарпатська область, Дніпропетровська, Львівська та Івано-Франківська, де середня ціна метра перевищує 40 тис. Франківську, до речі, показав найбільше зростання цін у новобудовах за останній рік - 32%, Київ - для порівняння - виріс на 6%.

За місяць ціна за квадратний метр зменшилася у Полтавській області, проте у Кіровоградській та Одеській областях збільшилася на 5%.

Найбільша кількість готових новобудов за цей період у Київській області. Загалом станом січень частка готових новобудов від загальної кількості становить 30%.

У січні 2024 року працюють 75,4% відділів продажу новобудов по всій Україні. Утім, за перший місяць року по всій країні здано лише дві новобудови на 5 секцій.

З липня 2023 року до кінця січня 2024 року готові до експлуатації 74 будинки на 139 секцій.

На вторинному ринку продажу квартир у столиці та Київській області аналітики зафіксували падіння пропозиції на 86% за місяць. Лише у Миколаївській та Черкаській областях кількість оголошень зросла на 35%.

У Сумській області зафіксоване значне зростання пропозиції. Якщо аналізувати дані за рік, то кількість оголошень про продаж вторинного житла зросла в усіх областях, окрім Полтавської, Кіровоградської та Волинської.

За даними дослідження, станом на кінець січня 2024 року найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру, порівняно з груднем 2023, зафіксовано в Івано-Франківській та Житомирській областях — на 5,5% та 7%.

Водночас за останній рік ціни найбільше зросли у західних регіонах України - Закарпатській (+45%), Львівській (+37%) та Івано-Франківькій (29%) областях. Упали ціни лише в прифронтових регіонах - на Херсонщині та Миколаївщині.

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $91 219 у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 15%.

У Львівській області однокімнатна квартира коштує $66 399, а у Закарпатській області $52 724.