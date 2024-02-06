Нафтогаз планує розширити співпрацю із французькими компаніями

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив з уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном та послом Франції в Україні Гаелем Весьєром розширення співпраці із французькими компаніями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.

Зазначається, що під час зустрічі йшлося про збільшення обсягів зберігання газу в українських підземних сховищах французькими компаніями, а також залучення фінансування та розвиток спільних проєктів у сферах "зеленої" енергетики і теплопостачання.

У Нафтогазі уточнили, що одне з пріоритетних завдань компанії на цей рік - збільшити обсяг газу, який іноземні компанії зберігають в українських ПСГ. Крім того, Нафтогаз зацікавлений у проєктах із зберігання водню, розвитку вітроенергетики та напрямку біометану.

Сторони також обговорили залучення фінансування для реконструкції об’єктів теплопостачання Групи Нафтогаз.