Нафтогаз планує розширити співпрацю із французькими компаніями

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив з уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном та послом Франції в Україні Гаелем Весьєром розширення співпраці із французькими компаніями.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.
Зазначається, що під час зустрічі йшлося про збільшення обсягів зберігання газу в українських підземних сховищах французькими компаніями, а також залучення фінансування та розвиток спільних проєктів у сферах "зеленої" енергетики і теплопостачання.
У Нафтогазі уточнили, що одне з пріоритетних завдань компанії на цей рік - збільшити обсяг газу, який іноземні компанії зберігають в українських ПСГ. Крім того, Нафтогаз зацікавлений у проєктах із зберігання водню, розвитку вітроенергетики та напрямку біометану.
Сторони також обговорили залучення фінансування для реконструкції об’єктів теплопостачання Групи Нафтогаз.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023