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Рада продовжила ще на рік мораторій на банкрутство державних шахт

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Верховна Рада ще на рік, до 1 січня 2025 року, продовжила мораторій на банкрутство державних шахт. Відповідний закон у середу, 7 лютого, підтримали 243 депутатів.

Під час доопрацювання до другого читання депутати суттєво розширили законопроєкт, доповнивши його мораторієм на арешт майна та коштів прифронтових обленерго (до 1 січня 2026 року) та державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (до 1 січня 2025 року).

Цим же законом Рада дозволила постачати електроенергію на об'єкти критичної інфраструктури з когенераційних установок (міні-ТЕЦ) потужністю до 20 МВт без необхідності отримувати ліцензії.

мораторій, шахти
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