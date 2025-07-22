Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський ввів у дію мораторій на перевірки бізнесу

102
Зеленський ввів у дію мораторій на перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

Указ №538/2025 опублікований на офіційному порталі Президента у понеділок. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у понеділок перше засідання оновленого складу Ради з національної безпеки і оборони України. Того ж дня прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів, це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів.

Зеленський, мораторій
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 22 июля 2025
Понедельник, 21 июля 2025
Воскресенье, 20 июля 2025
Суббота, 19 июля 2025
Пятница, 18 июля 2025
Четверг, 17 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023