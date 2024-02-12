МЗС Франції: Якщо Трамп переможе, то це не означає, що він реалізує свої погрози щодо НАТО

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вважає, що у разі перемоги на майбутніх виборах у США Дональда Трампа це не означає, що він обов’язково реалізує свої погрози зменшити залученість США у НАТО чи зовсім вийти з Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Ouest-France.
Сежурне спитали в інтерв’ю, як він оцінює ризики, що Трамп у разі перемоги втілить свої погрози щодо ролі США у НАТО, і чи готові європейські союзники до такого сценарію.
"Не потрібно стверджувати, що якщо республіканці переможуть, то їх вже ніяк не переконати… Але правда, що потрібно готуватися до всіх сценаріїв. І наші аргументи будуть звучати більш переконливо, якщо ми будемо говорити з позиції рівного, щоби нас поважали. Потрібно, щоб ми були більш сильними з військової точки зору. І я думаю, що переконати можна завжди", – сказав міністр.
Його перепитали, чи він дотримується такої ж думки щодо самого Дональда Трампа.
"Це буде наша відповідальність – відповісти цей виклик. Якщо Європа вважає, що це екзистенційне питання, то потрібно вкласти багато політичного капіталу у те, щоб переконати", – зазначив Стефан Сежурне.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023