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МОЗ планує змінити підходи до лікування легкої черепно-мозкової травми

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Міністерство охорони здоров'я планує змінити підходи до лікування легкої черепно-мозкової травми (ЧМТ), яка нині має назву «контузія». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під терміном черепно-мозкова травма мається на увазі струс головного мозку від дії мінно-вибухової хвилі, який є окремим травматичним впливом на головний мозок, до якого може доєднуватись ураження слухового та вестибулярного апарату – акубаротравма.

Як наголошує пресслужба МОЗ, сьогодні діагностика та лікування відбуваються за застарілими та неефективними методиками, з використанням чисельних недоказових фармпрепаратів, призначення високовартісних методів нейровізуалізації.

Зокрема, нові підходи на основі досвіду Центру психічного здоров'я та реабілітації «Лісова поляна» будуть імплементовані під час підготовки фахівців у мультидисциплінарних реабілітаційних командах. Також в реабілітації будуть враховані клінічні настанови Міністерства у справах ветеранів США та Міністерства оборони США «Лікування та догляд за пацієнтами зі струсом мозку – легкою черепно-мозковою травмою», Алгоритм ведення черепно-мозкової травми, Brain Injury Electronic Resource Manual (BIERM) – «Зорові порушення, пов’язані з ЧМТ».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів.

МОЗ, контузія
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