Мінекономіки: Роботодавці, які адаптували робочі місця для працівників з інвалідністю, можуть отримати відшкодування через "Дію"

Роботодавці, які адаптували робочі місця для працівників з інвалідністю, тепер мають змогу отримати відшкодування витрат від держави через електронний портал "Дія". Від початку запуску програми понад 100 роботодавців скористалися цією можливістю, отримавши компенсації на загальну суму майже 7 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Ця ініціатива є частиною програми, запущеної в серпні минулого року, яка має на меті сприяти інтеграції людей з інвалідністю у робочий простір, забезпечуючи їм необхідні умови праці.

За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністр економіки України Юлії Свириденко, програма дозволяє роботодавцям придбати спеціалізоване обладнання та меблі для забезпечення комфортних умов праці, а держава покриває їх вартість.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності працівника і може сягати до 106,5 тис. грн для осіб з 1 групою інвалідності та до 71 тис. грн для осіб з 2 групою.

Для отримання компенсації через Дію, роботодавцям необхідно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП, заповнити та подати заяву з усіма необхідними документами та вказати реквізити для переказу коштів. Рішення про відшкодування приймається протягом 13 робочих днів, а у разі схвалення, кошти переказуються протягом 5 робочих днів.

Роботодавці також можуть подавати заявки через регіональні центри зайнятості в паперовій або електронній формі. Програма реалізується Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації у співпраці з Державною службою зайнятості.