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ОБСЄ проведе засідання у посиленому форматі через другу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну

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Постійна рада ОБСЄ проведе 23 лютого спеціальне засідання у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"Мальтійське головування на звернення української делегації скликає у п’ятницю спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну", - поінформували в українській місії.

Було зазначено, що засідання цього постійно діючого керівного органу ОБСЄ проходитиме у посиленому форматі - тобто, за участю представників столиць країн-учасниць.

ОБСЄ
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