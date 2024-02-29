Верещук: Держава може залучати ветеранів до реінтеграції деокупованих територій

Ветерани найбільше вмотивовані особи для виконання функцій держави на деокупованих територіях, гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику щодо відновлення та реінтеграції.

Про це заявила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у межах форуму «Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи», передає кореспондент Укрінформу.

У контексті панельної дискусії урядовиця розповіла про те, яким чином держава може залучати ветеранів до реінтеграції деокупованих територій України.

«По-перше - це резерв. Ті резерви, які ми зараз формуємо, а це резерв кадрового забезпечення для державних органів влади, за всіма напрямками потребують ветеранів. Хто, як не ветеран, найбільше вмотивований, найбільше шанований у суспільстві для виконання функцій держави на деокупованих територіях», - зазначила Верещук.

Верещук запевнила, що і фізично, і морально українські ветерани гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику держави щодо відновлення та реінтеграції.

«По-друге, ми кажемо про очевидні мілітарні задачі, які будуть стояти на деокупованих територіях. Адже, на жаль, сусід буде продовжувати залишатись нашим сусідом і нашим ворогом і ми змушені будемо формувати свою політику в державі так, щоб ті території, які сьогодні є під тимчасовою окупацією і навіть деокуповані мали мілітарні складову», - наголосила міністр.

За її словами, саме люди з-поміж ветеранів, які мають минуле у військовій справі, зможуть забезпечити керування такими територіями.

Віцепрем’єр також переконана, що ветерани на керівних посадах в регіонах «зможуть сформувати взаємодію між цивільною владою і військовою».

«Вони зможуть стати тим мірилом моральним, яке дає право втілювати в життя основні засади державної політики. Я вважаю, що авторитет ветерана буде працювати на державу і для держави на цих територіях», - підсумувала віцепрем’єрка.