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Верещук: Держава може залучати ветеранів до реінтеграції деокупованих територій

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Ветерани найбільше вмотивовані особи для виконання функцій держави на деокупованих територіях, гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику щодо відновлення та реінтеграції.

Про це заявила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у межах форуму «Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи», передає кореспондент Укрінформу.

У контексті панельної дискусії урядовиця розповіла про те, яким чином держава може залучати ветеранів до реінтеграції деокупованих територій України.

«По-перше - це резерв. Ті резерви, які ми зараз формуємо, а це резерв кадрового забезпечення для державних органів влади, за всіма напрямками потребують ветеранів. Хто, як не ветеран, найбільше вмотивований, найбільше шанований у суспільстві для виконання функцій держави на деокупованих територіях», - зазначила Верещук.

Верещук запевнила, що і фізично, і морально українські ветерани гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику держави щодо відновлення та реінтеграції.

«По-друге, ми кажемо про очевидні мілітарні задачі, які будуть стояти на деокупованих територіях. Адже, на жаль, сусід буде продовжувати залишатись нашим сусідом і нашим ворогом і ми змушені будемо формувати свою політику в державі так, щоб ті території, які сьогодні є під тимчасовою окупацією і навіть деокуповані мали мілітарні складову», - наголосила міністр.

За її словами, саме люди з-поміж ветеранів, які мають минуле у військовій справі, зможуть забезпечити керування такими територіями.

Віцепрем’єр також переконана, що ветерани на керівних посадах в регіонах «зможуть сформувати взаємодію між цивільною владою і військовою».

«Вони зможуть стати тим мірилом моральним, яке дає право втілювати в життя основні засади державної політики. Я вважаю, що авторитет ветерана буде працювати на державу і для держави на цих територіях», - підсумувала віцепрем’єрка.

Верещук, ветерани
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