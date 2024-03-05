В ООН дорікнули росії за придушення "голосів незгодних" перед президентськими виборами

Керівник відділу з прав людини в ООН дорікнув росії за придушення "голосів незгодних" перед президентськими виборами, пише Radio Free Europe. Волкер Тюрк на засіданні Ради ООН з прав людини вказав на відсутність опозиційних кандидатів на виборах 15-17 березня, переможцем яких очевидно знову стане володимир путін.

Тюрк сказав, що російська влада "ще більше посилила репресії проти інакомислячих перед президентськими виборами цього місяця". Він додав, що кількох кандидатів не допустили до участі в виборах, аргументувавши це адміністративними порушеннями.

"Смерть у в'язниці лідера опозиції Олексія Навального посилює моє серйозне занепокоєння щодо переслідувань", – сказав посадовець ООН.

Після виборів 17 березня путін, який вперше очолив росію ще в 2000, матиме змогу владарювати ще щонайменше протягом п'яти років. Під нього спеціально змінювали конституцію, аби він легально міг балотуватися ще на два терміни.