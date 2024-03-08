ЦНС: На ТОТ окупанти ріжуть комунальні труби для здачі на лом

На тимчасово окупованих територіях комунальники за вказівкою російських окупаційних адміністрацій ріжуть комунальні труби для здачі на лом.

Більшість водопроводів Донеччини не використовується через нездатність рф забезпечити місцевих мешканців подачею води. Відтак росіяни ріжуть труби на лом для особистого збагачення, інформує Центр національного спротиву.

"Навіть після припинення військових дій ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру, адже саме це і є мета "спеціальної операції", - наголосили в ЦНС.