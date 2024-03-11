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НАЗК: Суспільство зараз взагалі не готове відчувати якусь терпимість до корупції

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Після початку війни держава виділяє на ЗСУ найбільше бюджетних коштів – відповідно, корупційні ризики також показали зростання.

Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Війна завжди вносить корективи в корупційні ризики, і у тих сферах, які в мирний час були сферами з низькими корупційними ризиками, після початку війни ситуація кардинально змінилась", - зазначив посадовець.

Він навів у приклад ситуацію із забороною перетину кордону для чоловіків – всі побачили, наскільки великим є корупційний ризик, наскільки багато порушено кримінальних справ та адміністративних проваджень щодо фактів незаконного перетину кордону.

"Ми бачимо у телеграм-каналах навіть розрахунок вартості послуг щодо перетину кордону. Тому ця сфера стала дуже корумпованою", - пояснив Ситник.

Він зауважив, що агентство проводило вивчення корупційних ризиків і давало певні рекомендації, однак уряд наразі їх всі ще не імплементував.

"Що стосується Збройних сил, то, звичайно, це найбільший бюджет після початку війни, і очевидно, що корупційні ризики також зросли. Але ми бачимо, що пріоритет – все ж таки не допустити корупційних проявів саме в цій сфері, щоб не підірвати авторитет держави, щоб не давати привід для російської пропаганди розповідати про те, що в Україні все корумповано і все розкрадається", - підкреслив заступник очільника НАЗК.

За його словами, антикорупційні правоохоронні органи працюють достатньо ефективно.

"Ми бачимо постійні гучні викриття і також намагаємося не пасти задніх. Ми проводили моніторинг способів життя багатьох військкомів. І декілька керівників обласних військкоматів були арештовані після того, як ми склали стосовно них обґрунтовані висновки щодо наявності в їх діях незаконного збагачення. Такий найяскравіший приклад, це був кейс одеського військкома", - додав Ситник.

Таким чином, органи працюють, виявляють корупцію, і на думку посадовця, все таки є певний прогрес у тому, що ці корупційні ризики будуть знижені. Тим більше, що суспільство зараз взагалі не готове відчувати якусь терпимість до корупції.

"Всі наші дослідження свідчать про те, що нетерпимість українців до корупції значно зросла після початку війни. Тому суспільство просто не пробачить тим людям, які цим займаються", - підсумував Ситник.

НАЗК, Ситник
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