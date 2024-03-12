ЦПД: росіяни можуть скористатися військовими навчаннями в білорусі для поширення фейків про наступ на Київ

росіяни можуть скористатися новиною про військові навчання, які розпочалися в білорусі, для поширення фейків про нібито підготовку до нового наступу на Київ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Коваленко звернув увагу, що білорусь регулярно проводить перевірки бойової готовності своїх підрозділів.

Подібні навчання російська пропаганда намагається використати з метою поширення дезінформації, зокрема й нібито підготовки нового наступу на Київ.

"Жодних резервів або достатньої присутності російських військ для планування вторгнення у них поки що немає", — наголосив керівник ЦПД.