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НАЗК: Процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування

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Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик вважає, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування. Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента LIGA.net на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", – сказав він.

НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією. Міністр юстиції Денис Малюська в недавньому інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

НАЗК, Павлущик
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