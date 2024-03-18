Військовий пояснив через що українським військам доведеться облаштовувати позиції під землею

російські терористи через чотири-п'ять місяців будуть мати так багато FPV-дронів, що зможуть атакувати кожного українського солдата на передовій. Через це українським військам доведеться облаштовувати позиції під землею, оскільки на поверхні буде смертельно небезпечно.

Про це сказав військовослужбовець, фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що на початку війни росіянам не вистачало FPV-дронів, але зараз ситуація змінилася.

«На початку війни терористи могли витрачати свої FPV тільки на техніку та якісь дуже важливі об'єкти. Зараз бойові дії на тій стадії, коли терористам вистачає дронів для атак на техніку, бліндажі з окопами, об'єкти, а вже через місяців п'ять дронів буде так багато, що росіяни зможуть витрачати їх на кожного солдата, якого побачать», – пояснив Сергій Бескрестнов.

За таких умов перебування солдата на поверхні буде означати загибель з ймовірністю в 99%, оскільки вижити у чистому полі під атакою FPV майже нереально. Тому піхота почне не просто окопуватися, а обладнає укріплені позиції під землею.

«Наша морська піхота в Кринках уже сидить під землею, це на нас чекає в найближчому майбутньому по всіх фронтах – наша піхота буде перебувати під землею», – резюмував він.