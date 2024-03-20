Нафтогаз: Контракт на транзит газу закінчується 31 грудня 2024 року і Україна не має наміру укладати новий

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему до Європи є збитковим.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Le Figaro.
"Україна завжди заявляла, що хоче бути надійним партнером для Європи. Єдина причина продовження виконання контракту з "Газпромом" полягала в забезпеченні енергетичної безпеки країн Центральної Європи, які дуже залежать від російського газу. Саме тому ми продовжили постачати його в Словаччину. Ви будете здивовані, якщо я скажу вам, що кошти, які отримує "Нафтогаз" за цей транзит, менше від його вартості", - сказав він.
Чернишов підкреслив, що транзитний контракт закінчується 31 грудня 2024 року і Україна не має наміру укладати новий.
"Щоб вам було легше уявити масштаб, я вам скажу, що цей транзит становить 14 млрд куб. м на рік, коли Європа споживає близько 350 млрд куб. м. Тож, ми не говоримо про критичний обсяг. Крім того, запаси газу наприкінці зими складають 65%. Я не передбачаю дефіциту блакитного палива в Європі в 2025 році, оскільки LNG та інші види газу стають більш доступними", - зазначив він.
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