Новіков: Санкційний напрямок, як і команда, можуть перейти з НАЗК до ГУР

Санкційний напрямок роботи НАЗК, як і сама команда, яка займається цим питанням, можуть перейти Головному управлінню розвідки. Про це в коментарі «Главкому» заявив колишній голова НАЗК Олександр Новіков.

Новіков повідомив, що є ініціатива Головного управління розвідки щодо передачі їй як санкційного напрямку роботи НАЗК, так і самої команди, яка займається цим питанням. На думку ексначальника НАЗК, рішення буде ефективним, тому що «це дійсно потужний інструмент, який робить Україну не об'єктом політики, як завжди, а суб'єктом».

До слова, рішення Кабміна щодо закриття реєстру міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції, на думку Новікова, не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента.

Ексначальник НАЗК нагадав, що, відповідно до Конституції України, Конвенції проти корупції, закону «Про запобігання корупції» і зобов'язань України перед Євросоюзом НАЗК є незалежним органом. «Тобто таке рішення уряду – це перевищення повноважень з його боку. І якщо НАЗК раптом виконає це рішення, воно діятиме не в повній відповідності до цих документів», – наголосив він.