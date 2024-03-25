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Податкова служба буде інформувати платників податків про наявність боргів

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Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості.

"Платникам податків – боржникам через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість", - зауважили у відомстві.

Там додали, що пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.

За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:

1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.

  • Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис грн. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі;
  • не менше 40,0 тис. грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).

2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%);

3.Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

борги, податки, податкова служба
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