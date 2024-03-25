ЦНС: Ворог заохочує воювати проти України обіцянками працевлаштування в окупаційних адміністраціях

росіяни набирають “ветеранів сво” на держслужбу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях", - повідомили в центрі.

За даними ЦНС, в межах програми “герої сво” кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

Таким чином у кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

"Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові ВНЗ, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - заявили в центрі.