ЦНС: Ворог заохочує воювати проти України обіцянками працевлаштування в окупаційних адміністраціях

росіяни набирають “ветеранів сво” на держслужбу на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях", - повідомили в центрі.
За даними ЦНС, в межах програми “герої сво” кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.
Таким чином у кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.
Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.
"Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові ВНЗ, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - заявили в центрі.
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