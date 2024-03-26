МВС: Після встановлення ГБО необхідно провести перереєстрацію автомобіля у сервісному центрі протягом 10 днів

Після встановлення на автомобіль газобалонного обладнання протягом 10 днів необхідно провести перереєстрацію транспортного засобу у сервісному центрі МВС.

При цьому власнику видається нове свідоцтво з позначкою про встановлення такого обладнання, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Необхідні документи для перереєстрації

Паспорт громадянина України (або довідка про реєстрацію з місця проживання за наявності ID-картки без інформації про прописку у чіпі)

Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта (для тих, хто за релігійними переконаннями відмовляється від ІПН та має відповідну позначку в паспорті)

Акт приймання-передачі автомобіля (видається підприємством, де встановлюється ГБО)

Свідоцтво про узгодження конструкції (видається підприємством, де встановлюється ГБО)

Сертифікат відповідності чи акт технічної експертизи (для автобусів обов'язково наявність сертифіката відповідності)

Наказ керівника підприємства про призначення відповідальної особи (потрібна лише для юридичних осіб)

При поданні документів присутність транспортного засобу не є обов'язковою.

Додаткова інформація

Вартість перереєстрації залежить від типу транспортного засобу та регіону, де вона проводиться.

Термін перереєстрації зазвичай становить 1-2 робочі дні.

Встановлення ГБО на автомобіль має відповідати чинним технічним вимогам та нормам безпеки.

У деяких випадках для встановлення ГБО може бути потрібним дозвіл від відповідних державних органів.

Перед встановленням ГБО рекомендується проконсультуватися з кваліфікованим спеціалістом або сервісними центрами, які мають ліцензію на цей вид діяльності.

Правила перереєстрації можуть різнитися у різних країнах.

Для отримання точної та актуальної інформації рекомендується звертатися до МВС.