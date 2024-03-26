МВС: Після встановлення ГБО необхідно провести перереєстрацію автомобіля у сервісному центрі протягом 10 днів

Після встановлення на автомобіль газобалонного обладнання протягом 10 днів необхідно провести перереєстрацію транспортного засобу у сервісному центрі МВС.
При цьому власнику видається нове свідоцтво з позначкою про встановлення такого обладнання, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.
Необхідні документи для перереєстрації
- Паспорт громадянина України (або довідка про реєстрацію з місця проживання за наявності ID-картки без інформації про прописку у чіпі)
- Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта (для тих, хто за релігійними переконаннями відмовляється від ІПН та має відповідну позначку в паспорті)
- Акт приймання-передачі автомобіля (видається підприємством, де встановлюється ГБО)
- Свідоцтво про узгодження конструкції (видається підприємством, де встановлюється ГБО)
- Сертифікат відповідності чи акт технічної експертизи (для автобусів обов'язково наявність сертифіката відповідності)
- Наказ керівника підприємства про призначення відповідальної особи (потрібна лише для юридичних осіб)
При поданні документів присутність транспортного засобу не є обов'язковою.
Додаткова інформація
- Вартість перереєстрації залежить від типу транспортного засобу та регіону, де вона проводиться.
- Термін перереєстрації зазвичай становить 1-2 робочі дні.
- Встановлення ГБО на автомобіль має відповідати чинним технічним вимогам та нормам безпеки.
- У деяких випадках для встановлення ГБО може бути потрібним дозвіл від відповідних державних органів.
- Перед встановленням ГБО рекомендується проконсультуватися з кваліфікованим спеціалістом або сервісними центрами, які мають ліцензію на цей вид діяльності.
- Правила перереєстрації можуть різнитися у різних країнах.
Для отримання точної та актуальної інформації рекомендується звертатися до МВС.