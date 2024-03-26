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МВС: Після встановлення ГБО необхідно провести перереєстрацію автомобіля у сервісному центрі протягом 10 днів

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Після встановлення на автомобіль газобалонного обладнання протягом 10 днів необхідно провести перереєстрацію транспортного засобу у сервісному центрі МВС.

При цьому власнику видається нове свідоцтво з позначкою про встановлення такого обладнання, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Необхідні документи для перереєстрації

  • Паспорт громадянина України (або довідка про реєстрацію з місця проживання за наявності ID-картки без інформації про прописку у чіпі)
  • Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта (для тих, хто за релігійними переконаннями відмовляється від ІПН та має відповідну позначку в паспорті)
  • Акт приймання-передачі автомобіля (видається підприємством, де встановлюється ГБО)
  • Свідоцтво про узгодження конструкції (видається підприємством, де встановлюється ГБО)
  • Сертифікат відповідності чи акт технічної експертизи (для автобусів обов'язково наявність сертифіката відповідності)
  • Наказ керівника підприємства про призначення відповідальної особи (потрібна лише для юридичних осіб)

При поданні документів присутність транспортного засобу не є обов'язковою.

Додаткова інформація

  • Вартість перереєстрації залежить від типу транспортного засобу та регіону, де вона проводиться.
  • Термін перереєстрації зазвичай становить 1-2 робочі дні.
  • Встановлення ГБО на автомобіль має відповідати чинним технічним вимогам та нормам безпеки.
  • У деяких випадках для встановлення ГБО може бути потрібним дозвіл від відповідних державних органів.
  • Перед встановленням ГБО рекомендується проконсультуватися з кваліфікованим спеціалістом або сервісними центрами, які мають ліцензію на цей вид діяльності.
  • Правила перереєстрації можуть різнитися у різних країнах.

Для отримання точної та актуальної інформації рекомендується звертатися до МВС.

МВС, ГБО
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