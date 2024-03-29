У МОЗ нагадали, які щеплення потрібно робити дорослим

Вакцинація - це не тільки про дитинство. Дорослим теж слід захищатись від інфекцій та отримувати щеплення для власного захисту. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
"Війна, скупчення людей, підвищений ризик отримати травму/поранення - все це збільшує можливість інфікуватись та є додатковою причиною не пропускати планові щеплення як дітям, так і дорослим", - пише МОЗ.
У 2023 році в Україні зафіксували випадок смерті від дифтерії, вакцинація від якої входить до Календаря профілактичних щеплень.
Важливо пам'ятати, що дорослим потрібна ревакцинація від дифтерії кожні 10 років з 16-річного віку (останнє планове щеплення згідно календаря відбувається саме у 16 років).
Щеплення від дифтерії роблять комбінованою вакциною АДП-М, яка також захищає і від правця - іншої смертельно небезпечної хвороби, захист від якої потрібно оновлювати, отримувати бустерну дозу.
Так само дорослим варто розглянути вакцинацію проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.
Перевірте, чи маєте захист від усіх важких інфекцій, що зазначені у календарі, та потурбуйтесь про те, щоб вчасно оновити свій захист, звертається МОЗ.
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