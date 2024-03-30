ЦНС: росіяни вивозять українських дітей з ТОТ і намагаються вбити їх національну ідентичність

Агресор вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій і намагається асимілювати їх з росіянами, вбивши національну ідентичність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупанти чинять геноцид українців просто у ХХІ сторіччі та заперечують право існування української нації.

"Однією зі складових політики є зміна самоідентифікації українських дітей та подальша асиміляція цілого покоління українців з росіянами. Для цього тих дітей, які росіяни не депортували з України, регулярно вивозять на "освітні заходи" до рф", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чергову партію дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області вивезли на Далекий Схід до центру "Океан". Там їх піддають пропаганді щодо "нової батьківщини", де завдяки контрастності мирного регіону та регіону, де росіяни розв’язали війну, формують позитивне ставлення до окупантів.