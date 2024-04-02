Адвокат: Частина українських пенсіонерів уже у квітні можуть залишитись без грошей

Частина українських пенсіонерів уже у квітні можуть залишитись без грошей. 31 березня закінчився термін для проходження ідентифікації у Пенсійному фонді. Тим, хто її не пройшов, необхідно в терміновому порядку поновити право на пенсію, інакше виплати припиняться.

Необхідність ідентифікації виникла у зв'язку зі змінами до постанови №637 щодо соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, адже наприкінці минулого року у документ були внесені зміни.

Як пояснив у коментарі Delo.ua адвокат з пенсійного забезпечення ЮК «Мережа права» Андрій Дзісь, під дію постанови підпадають усі, хто отримує пенсію як внутрішні переселенці, а також ті, хто отримує пенсію і проживає на непідконтрольній території України.

"Виходячи з даних Пенсійного фонду, на непідконтрольних територіях України донедавна залишалось 2 мільйони пенсіонерів - на частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Усі ці люди мали пройти індентифікацію: спочатку зареєструватися в "Дії" та подати заяву на ідентифікацію", - пояснив адвокат.

За словами правника, простіше це зробити на підконтрольній території - навіть без "Дії" вони можуть звернутись у Пенсійний фонд і фізично підтвердити свою ідентифікацію, надавши довідку ВПО.

"У більшості випадків усі пенсіонери зі статусом ВПО проходили ідентифікацію. Працівники Пенсійного фонду зв'язуються з ними через месенджері по відеозв'язку і проходять ідентифікацію, відповідаючи на прості запитання для встановлення особи. Після завершення процедури пенсія поновлюється, навіть за той період, коли людина цю пенсію не доотримувала", - наголосив Дзісь.

Інша ситуація у тих пенсіонерів зі статусом ВПО, які перебувають за кордоном, - заявник може звернутися у дипломатичні представництва, де йому видадуть довідку, що він живий, після чого виплати можна поновити за допомогою "Дії" та відеозв'язку, або надіславши документи через вебпортал фонду чи поштою.

Найбільші проблеми з ідентифікацією виникли у тих, хто на непідконтрольній території, особливо у районах, де ведуться бойові дії. "Їм також треба зареєструватись в електронному кабінеті через "Дію", створити електронний ключ і подати заяву на виплати. По-друге, мати смартфон і вийти на відеозв'язок із працівниками Пенсійного фонду і підтвердити свою особу", - пояснив правник.

Для тих, хто не пройшов віддалену ідентифікацію, усе ще є два способи поновити виплати. По-перше, спробувати подати ще раз заяву - адже постанова, яка зобов'язує пройти ідентифікацію, все ж не позбавляє можливості людей звернутися після 1 квітня і пройти цю процедуру.

По-друге, поновити право на виплати через суд - це стосується пенсіонерів, у яких немає смартфонів. Зазвичай суди першої інстанції після підтвердження особи зобов'язують Пенсійний фонд виплачувати пенсії на карткові рахунки, доступні для заявника.

"Щоправда, залишається чимало питань щодо того, як ідентифікувати в суді ВПО. Юристи беруться не за всіх людей, уникаючи історій з шахрайствами. Допомагають переважно тим, які вже зареєструвалися в "Дії" і створили електронний підпис, або пройшли фізичну ідентифікацію. У ситуації, коли люди, наприклад, не можуть пройти відеоконференц зв'язок, ми в позивній заяві прописуємо, що фізичну ідентифікацію людина пройшла. В таких справах є перспектива виграти. Щодо решти випадків немає гарантій", - пояснює адвокат.

Щодо людей, які проживають на лініх розмежування, тут ситуація складніша. Окрім "Дії", інших інструментів для віддаленої ідентифікації порядок Пенсійного фонду не передбачає.

Складним залишається питання і щодо тих українських пенсіонерів, які виїхали в росію та білорусь.

"Порядок ПФУ взагалі не передбачає, як їм поновлюватись у правах на виплати. Швидше за все ті, хто виїхали, зможуть добиватися виплат лише через судові процеси", - пояснив Дзісь.