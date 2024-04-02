ЦПД: російські ЗМІ намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні

російські ЗМІ в рамках кампанії "пропаганди страху" намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні та посіяти панічні настрої у прифронтових областях. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
Зазначається, що основний меседж, який вкладають ворожі ресурси у свої публікації про зведення українських фортифікацій, що Україна буцімто нездатна не те щоб вийти на кордони 1991 року, але й захистити підконтрольні їй території.
Паралельно з цим російські пропагандисти поширюють фейки про тотальний брак піхоти та зброї у ЗСУ та лякають новим наступом, якому українцям нібито нічого буде протиставити.
"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" заради створення передумов для вигідних рф перемовин, на яких вони наполягають", - заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.
У Центрі підкреслили, що попри заяви росіян і їхніх пропагандистів, Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а фортифікації у прифронтових регіонах будуються ударними темпами.
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