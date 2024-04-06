Верещук: Час роботи вчителів в українських навчальних закладах Польщі має бути зарахований до стажу

Після повернення до України вчителів час їхньої роботи в українських навчальних закладах Польщі має бути зарахований при обчисленні стажу для виплати надбавки за вислугу років.
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про це йшлося на нараді з представниками українських громадських та освітніх організацій у Польщі.
Віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук нагадала, що між Україною та Польщею у вересні 2013 року була підписана Угода про соціальне забезпечення. Згідно з нею, час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників у Польщі після їх повернення в Україну має бути зарахований при обчисленні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років.
Водночас угодою не врахований стаж учителів, які при виїзді за кордон були змушені звільнитися зі шкіл, але продовжують навчати українських дітей у Польщі. Для них важливо, щоб після повернення в Україну їхній стаж був визнаний.
Для вирішення питання українським школам у Польщі було запропоновано підписати відповідні угоди з Державним ліцеєм “Міжнародна українська школа” (МУШ).
“Ми маємо підтримувати своїх громадян за кордоном. Тому я особисто допомагатиму у вирішенні цього питання. Схожий досвід ми вже маємо завдяки кейсу Української школи в Женеві”, – зазначила Верещук.
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