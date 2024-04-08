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Експерти: У покупців на руках мало коштів, щоб купляти квартири за “живі гроші”

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Кількість продажів на вторинному ринку житла за останні місяці значно просіла. Експерти пов’язують це з тим, що у покупців на руках мало коштів, щоб купляти квартири за “живі гроші”.

Як пояснила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, у Києві людей, які “мають гроші на руках".

“За державними програмами - "єОселя", субвенціях для військових, ветеранів та ВПО - відбувається майже 80% угод. Те, що лише 20% готові купувати житло за "живі кошти" - це недобрий знак для ринку", - вважає президентка АФНУ.

На сьогодні Київ, за словами Гайдамахи, ще не досяг довоєнних показників у вартості квартир, спостерігаються незначні коливання цін на ринку.

"А після останніх обстрілів, які були минулого тижня, ми бачимо, що збільшилась пропозиція. І якщо уявити, що покупців залишиться та сама кількість, а в продажу з'явилось більше житла, це свідчить про те, що може бути незначне падіння цін", - пояснила рієлторка.

Про те, що попит на вторинному ринку Києва неспівставний з довоєнним - менший на 50-60%, зазначив і CEO City Development Solutions Роман Герасимчук.

За його словами, ситуація на вторинному ринку набагато жвавіша, ніж на первинному, тож здається, що тут і справи йдуть краще. Насправді ж "ринок працює на дуже низьких обертах", наголосив експерт.

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"За останні два роки відбувається швидке вимивання дешевих квартир на ринку, і в запасі залишається те, що дорожче. І середньо ринкова ціна виглядає більшою. Насправді ж ціни не доросли до довоєнних, більше того - ці ціни задорогі для сьогоднішнього покупця", - пояснив експерт.

Про те, що загальна ситуація на ринку плачевна, свідчить навіть той факт, що сьогодні нова квартира від забудовника коштує дорожче, ніж на вторинному ринку, хоча раніше було навпаки - в середньому квадратний метр на вторинці був на $300-300 дорожчий.

"Звісно, угоди відбуваються, та й державні програми подекуди стимулюють продажі, але надто рано говорити про те, що ринок почав відновлюватись і ціни пішли вгору. Я з цим не згоден. Ринок, звісно, не вмер але він працює на дуже низьких обертах. У воєнних обставинах навіть угоди за державною іпотекою "єОселя" - це мізер у межах країни. Але ми в такій ситуації, коли будь-яке пожвавлення на ринку тримає інформаційне поле", - наголосив Герасимчук.

Ситуація з продажами на вторинному ринку житла трохи жвавіша у західних регіонах, наголошують у АФНУ, проте навіть там 50-60% угод відбувається за державними програмами.

житло, Гайдамаха
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