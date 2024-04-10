Foreign Policy: Більшість російських танків українські військові знищують за допомогою FPV-дронів

За останні місяці понад дві третини російських танків були знищени українськими військовими за допомогою так званих FPV-безпілотників, що свідчить про все більше покладання Києва на ці апарати в умовах дефіциту артилерійських снарядів.

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО, пише "Європейська правда".

Як ідеться в матеріалі, FPV-дрони, які використовують у ЗСУ, мають невисоку ефективність. Вони оснащені дешевими камерами, що ускладнює прицілювання вночі або в хмарну погоду, і часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають посеред польоту або взагалі не спрацьовують.

Аналітики, яких опитав Foreign Policy, вважають, що атаки FPV-дронів на російські танки мають неоднозначні результати.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі стверджує, що загальна точність FPV-безпілотників становить менше 50%, а в деяких випадках для знищення танка потрібно 10 або більше дронів.

Водночас, зазначає Лі, у росії закінчуються бронемашини й танки, тож за збереження нинішньої динаміки на полі бою Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій у майбутньому.

"Проблема в тому, що росія отримує багато живої сили", – підкреслює аналітик.