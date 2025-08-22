Войти

У МОЗ розповіли, чи запровадять карантин в Україні через COVID-19

В Україні - нова хвиля коронавірусу. МОЗ заспокоює, але кількість смертей зростає.

За тиждень, 11-17 серпня, в Україні зафіксовано понад 3,5 тис. випадків COVID-19, що втричі більше, ніж за попередній період. Ця тенденція викликає занепокоєння, адже з початку серпня від ускладнень хвороби вже померло десятеро людей. Про це йдеться у матеріалі ВВС із посиланням на Центр громадського здоров'я.

Попри зростання захворюваності, Міністерство охорони здоров'я заспокоює: поточна ситуація відповідає сезонним коливанням і не має пандемічного потенціалу. Заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін, зазначає, що подібне зростання фіксувалося й минулого року в цей самий період.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтверджує, що нинішні штами вірусу, зокрема "Омікрон" та його нові субваріанти "Стратус" і "Німбус", хоч і більш заразні, не спричиняють тяжчого перебігу хвороби. За його словами, значного збільшення кількості госпіталізацій не спостерігається.

Статистика свідчить про значне покращення ситуації порівняно з минулим роком. У серпні 2024-го хворіло близько 20 тисяч людей, тоді як зараз - близько 8 тисяч. Також значно зменшилася кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування (понад 1 тис. зараз проти 3 тис. минулого року).

Однак кількість смертей зросла:

  • в червні зафіксовано 1 летальний випадок;
  • у липні - 4 людини померли;
  • в серпні - 10.

Зростання захворюваності пов'язують із поширенням нових субваріантів "Омікрону" - "Стратус" та "Німбус". Вони мають свої особливості:

  • "Німбус" викликає сильний біль у горлі.
  • "Стратус" спричиняє хриплий голос і захриплість.

Інші симптоми залишаються типовими для COVID-19: кашель, нежить, головний біль, температура та втома.

За словами Ігоря Кузіна, наразі немає підстав для запровадження карантину в жодній з областей. Проте з вересня МОЗ почне щотижневий моніторинг показників, і якщо ситуація наблизиться до пандемічного рівня, можливе запровадження локальних карантинних обмежень в окремих регіонах.

МОЗ нагадує, що вакцинація залишається найефективнішим способом уникнути тяжкого перебігу хвороби. В Україні доступна омікрон-специфічна вакцина, адаптована для захисту від нових варіантів вірусу.

Пріоритет у вакцинації надається групам ризику:

  • люди з ослабленим імунітетом та хронічними захворюваннями;
  • вагітні жінки;
  • особи віком 60+;
  • медичні працівники, вчителі та військові.

Для цих категорій рекомендована ревакцинація щосезону, кожні 6–12 місяців.

