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BBC: Слова Макрона можна трактувати як "зелене світло" на удари по російських аеродромах ракетами Scalp

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Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Україна повинна мати право бити по військових об'єктах на території рф, можна трактувати як "зелене світло" на удари по російських аеродромах ракетами Scalp (Storm Shadow).

Про це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

"Ми повинні дозволити нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну", - говорив минулого тижня Макрон.

Як пояснив французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в Курській та Бєлгородській областях рф.

Однак, за словами офіцера, такі операції нараз будуть обмеженими, оскільки Україна ще не отримала винищувачі F-16, а радянські бомбардувальники Су-24, оснащені ракетами Scalp, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО.

Scalp - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети в цілому ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити.

Операційна дальність ракет Scalp, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 кілометрів та з меншою бойовою частиною.

Франція, Scalp
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